عرقاب يستقبل وفدا عن شركة “سيمنس” للطاقة الألمانية

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وفدا عن شركة سيمنس للطاقة الألمانية (Siemens Energy) برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الغاز بمنطقتي أوروبا وإفريقيا، وحيد عباسي، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وحسب بيان لوزارة المحروقات، خصص اللقاء لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة سيمنس. للطاقة، حيث أشاد الطرفان بالمستوى المتقدم للشراكة القائمة بينهما، وبالتعاون المتواصل في مجالات صناعة. النفط والغاز، وخدمات الغاز، والتجهيزات الطاقوية، والحلول الهندسية والتكنولوجية المتطورة.

كما بحث الجانبان فرص توسيع التعاون في مجالات الانتقال الطاقوي، لاسيما إزالة الكربون، والحد من الانبعاثات الغازية. وتحسين الكفاءة الطاقوية، وتطوير مشاريع سونطراك في مجال الهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا الخضراء. إلى جانب تحديث البنى التحتية الطاقوية من خلال الرقمنة والتكنولوجيات الذكية.

وأكد وزير الدولة أهمية تعزيز الشراكة مع شركة سيمنس للطاقة بما يدعم جهود الجزائر في تحديث الصناعة الطاقوية. ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية، مع مواصلة تنفيذ برامج تقليص البصمة الكربونية. والحد من انبعاثات غاز الميثان وتقليص عمليات الحرق الروتيني للغاز.

من جانبه، جدد وحيد عباسي استعداد شركة سيمنس للطاقة لمواصلة مرافقة مشاريع تطوير قطاع المحروقات. في الجزائر، من خلال توفير حلول مبتكرة وتقنيات متقدمة، والمساهمة في إنجاز المشاريع الاستراتيجية. المرتبطة بإزالة الكربون والرقمنة الصناعية وتحسين أداء منشآت النفط والغاز.

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