عرقاب يستقبل وفدا عن شركة WEG البرازيلية

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، وفدا عن الشركة البرازيلية العالمية WEG، الرائدة في تصنيع المعدات الكهربائية والإلكترونية والتكنولوجية.

وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، المدير العام للشركة، فرانسيسكو مارتيناز، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي. والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، رضا بلحاج، وإطارات من الوزارة.

وشهد اللقاء استعراض لحالة علاقات التعاون والشراكة بين WEG وكل من سوناطراك وسونارام. مع بحث آفاق توسيعها في مجالات النفط والغاز والصناعة المنجمية.

وركز الطرفان على تعزيز التعاون التقني والتكنولوجي، خصوصا في ميادين تصنيع المعدات، التحويل المنجمي. وتحلية مياه البحر والمعدات المرتبطة بها. إضافة إلى تطوير حلول رقمية متقدمة متعلقة بتسيير وتشغيل التجهيزات.

كما تطرق اللقاء إلى تقييم فرص الأعمال والاستثمار في الجزائر، حيث جرى التأكيد على أهمية تطوير حضور WEG عبر مشاريع لتوطين صناعة المعدات وصيانتها محليا. بما ينسجم مع مذكرة التفاهم المبرمة بين سوناطراك وWEG ، المبرمة شهر ماي 2023.

كما أولى الجانبان اهتماما خاصا بمشاريع سونارام المنجمية، خاصة تلك المرتبطة بإدماج التكنولوجيات الحديثة في استغلال وتحويل الموارد المنجمية. واستخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة في مشاريع النفط والغاز والمناجم.

وتم أيضا بحث مشروع إنشاء مركز متخصص لصيانة المعدات الكهربائية في الجزائر. بما يعزز القدرات الوطنية في مجال الصيانة التقنية المتقدمة.

وخلال المحادثات، أكد وزير الدولة أن الجزائر توفر فرصا واسعة للشراكة والاستثمار في قطاعي المحروقات والمناجم، سواء داخل الوطن أو على المستوى الإفريقي.

وشدد الوزير على ضرورة الانتقال إلى مشاريع ملموسة ووضع خارطة طريق واضحة لضمان تجسيد هذه المشاريع في أقرب الآجال. مع التركيز على مشاريع تحلية مياه البحر، ترقية المحتوى المحلي. والتكوين والتدريب المتخصص وخاصة في مجال صناعة وصيانة المعدات.

ومن جهته، عبر فرانسيسكو مارتيناز عن تجديد استعداد شركة WEG لتعزيز تعاونها مع الجزائر وتطوير استثمارات طويلة المدى.

مؤكدا رغبة الشركة في جعل الجزائر منصة إقليمية لنشاطاتها الصناعية والتكنولوجية في المنطقة، عبر نقل التكنولوجيا، تبادل الخبرات، وتطوير قدرات الصيانة والتكوين.