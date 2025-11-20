عرقاب يستقبل وفدا عن صندوق النقد الدولي

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس وفدا عن صندوق النقد الدولي، يقوده رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، شارالامبوس تسونغاريدس. وذلك في إطار المشاورات السنوية الدورية التي يجريها الصندوق مع الجزائر بموجب المادة الرابعة. وجرى اللقاء بحضور اطارات من الوزارة وممثل عن بنك الجزائر.

خلال هذا الاجتماع، قدم وزير الدولة عرضا شاملا حول برنامج تطوير قطاع المحروقات والمناجم والتحولات العميقة. التي يشهدها الإطار التنظيمي للنشاطات الطاقوية والمنجمية. في ظل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المدرجة في خطة عمل الحكومة المستمدة من البرنامج الاقتصادي للسيد رئيس الجمهورية.

وأكد عرقاب على الدور المحوري للقطاع في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز النمو، وتلبية حاجيات السوق الوطنية من مختلف المنتجات النفطية والغازية. مع ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل والمساهمة في استقرار أسواق الطاقة الدولية.

كما أشار الوزير إلى أن سياسة تطوير القطاع تعتمد على رؤية استراتيجية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة لموارد البلاد. وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير الصناعات التحويلية. كما تعمل الوزارة على دعم التحول نحو اقتصاد طاقوي نظيف، من خلال خفض انبعاثات الغاز المشتعل والميثان. وتطوير مشاريع عزل الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري.

كما قدم وزير الدولة أهم المشاريع الجارية والمستقبلية في قطاع المحروقات وكذا في قطاع المناجم. حيث كشف الوزير عن تقدم المشاريع المهيكلة، على غرار مشروع الزنك والرصاص بأميزور. ومشروع غارا جبيلات للحديد. ومشروع الفوسفات المندمج (PPI) الذي سيجعل الجزائر أحد أكبر المنتجين والمصدرين الإقليميين للأسمدة الفوسفاتية والآزوتية.

كما استعرض الوزير برنامج تحلية مياه البحر الذي بلغ 19 محطة بطاقة 3.8 مليون م³/يوم. مع إطلاق برنامج جديد لإنجاز 6 محطات إضافية بطاقة إجمالية 1.8 مليون م³/يوم، لرفع نسبة تغطية الطلب الوطني إلى 60% بحلول 2030.

وقد تم التطرق أيضا إلى سبل تعزيز التعاون التقني ولاسيما مع الشركاء الدوليين وتحسين التوجه نحو الطاقات النظيفة. مؤكدا قدرة الجزائر على التحول إلى ممون موثوق للطاقة منخفضة الكربون، خاصة عبر مشاريع الهيدروجين الأخضر.

ومن جهته، أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديره للعرض المفصل الذي قدمه وزير الدولة. مؤكدا اهتمام الصندوق بمتابعة الجهود الإصلاحية التي تبذلها الجزائر. واستعداده لمرافقة البرامج الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاحات الهيكلية.

