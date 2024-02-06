عرقاب يستقبل وفدا عن منتدى الدول المصدرة للغاز

تطرق وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

وإستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن منتدى الدول المصدرة للغاز بقيادة الأمين العام للمنتدى، محمد حامل. الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

وتطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة. الى آخر التطورات المتعلقة بالتحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. المزمع انعقادها بالجزائر من 29 فيفري الى 02 من مارس من السنة الجارية.

كما ناقش الطرفان الأهداف الإستراتيجية للمنتدى ، بالإضافة الى بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في المنتدى في مجال إيجاد الحلول والابتكارات في مجال بحوث الغاز. لاسيما من خلال معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز ومقره الجزائر.

للإشارة، سيقوم الأمين العام والوفد المرافق له بزيارة العديد من المواقع المتعلقة بالحدث. ويعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الجزائريين بهذا الخصوص.