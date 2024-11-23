عرقاب يستقبل وفدا من الشبكة البرلمانية للشباب بالمجلس الشعبي الوطني

إستقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, اليوم، وفدا عن الشبكة البرلمانية للشباب بالمجلس الشعبي الوطني, قصد الاطلاع على انشغالات الشباب ذات الصلة بالقطاع.

وحسب بيان الوزارة اللقاء يندرج في إطار تعزيز الحوار مع مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية.

وخلال اللقاء قدم كل من رئيس الشبكة، عبد السلام بشاغة، نائب الرئيس، سهيلة شكشاك، وكذا الأعضاء عبد الباسط غربي، عمار عولمي، فاطمة الزهراء حاجي وإسماعيل إبراهيمي، “تهانيهم لعرقاب بمناسبة تجديد الثقة في شخصه، متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة لخدمة الوطن والمواطن”.

كما استعرض الوفد أهداف الشبكة التي أكدوا أنها تسعى إلى تعزيز دور هذه الفئة في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة إلى “إدخال ممارسات جديدة في العمل البرلماني وفتح آفاق وفرص جديدة للشباب في مجالات التوظيف والتكوين وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

هذه وتناولت المناقشات الفرص المتاحة في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لدعم الشباب, لاسيما حاملي الشهادات العليا, في مجال إنشاء المؤسسات والمشاركة في أنشطة القطاع.