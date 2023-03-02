عرقاب يستقبل وفدا من مالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود

استمع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم إلى انشغالاتهم واقتراحات رئيس وأعضاء الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود.

وحسب بيان الوزارة استمع وزير الطاقة لمجموعة من الانشغالات المطروحة من طرف الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود. خاصة ما يتعلق بتنظيم نشاط المستثمرين الخواص في هذا المجال. وكذا كيفية تحسين الخدمات ومرافقة القطاع الفعالة للمستثمرين، أعضاء الاتحاد، في مجال توزيع المواد البترولية وتوفيرها.

اللقاء جرى بمقر الوزارة بحضور رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، واطارات من وزارة الطاقة والمناجم.

وبالمناسبة أكد عرقاب “الدور الحيوي للاتحاد وأعضائه، لاسيما في مجال تقديم خدمة عمومية وعلى تحليهم بروح المسؤولية في استمرارية العمل حتى في الأوقات الصعبة”. كما أبدى الوزير تفهمه لكل الانشغالات والملاحظات المطروحة وأن القطاع يعمل على دراستها وحلها في أقرب الآجال.”

كما اكد عرقاب على ضرورة تضافر جهود الجميع للاستمرار في وتيرة التنسيق والتشاور، في سبيل تقديم أحسن خدمة للمواطن