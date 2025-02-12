عرقاب يستقبل وفدًا عُمانيًا

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، وفدًا رسميًا من سلطنة عمان. برئاسة رئيس جهاز الاستثمار العُماني، عبد السلام بن محمد السالمي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة مخرجات زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى سلطنة عمان، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، والتي أكدت على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وجرى اللقاء بحضور سعادة سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني. وكذا كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر. وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، وإطارات من الوزارة.

وشهد اللقاء مناقشات حول آفاق تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وسلطنة عمان، خاصة في مجالات الطاقة. والمناجم، والطاقات المتجددة.

كما تم استعراض الشراكات القائمة بين الشركات الجزائرية والعُمانية. بما في ذلك التعاون بين مجمع سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان العُمانية. في قطاع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة، مثل الأمونيا واليوريا. ومناقشة آفاق تطوير المشاريع المشتركة كمصنع الأسمدة القائم في أرزيو بولاية وهران. بالإضافة إلى التعاون القائم بين سوناطراك وشركتي أبراج واوكيو للاستكشاف والإنتاج في مجال المحروقات.

وخلال اللقاء، قدم وزير الدولة، نظرة شاملة حول قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر. مستعرضًا الخطوط الرئيسة لبرنامج تطوير القطاع. بما في ذلك الأطر القانونية والتنظيمية الجديدة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في مجالات التنقيب عن المحروقات، تطوير الحقول. الطاقات الجديدة والمتجددة، واستغلال وتحويل الموارد المعدنية. وأضاف أن الجزائر تعمل على دعم القطاع من خلال تحديث بنيته التحتية وتعزيز مكانتها مورداً رئيساً للطاقة في الأسواق الدولية.

من جانبه، أكد رئيس الوفد العُماني، عبد السلام بن محمد السالمي، على رغبة سلطنة عمان في تعزيز علاقات التعاون والاستثمار في الجزائر. خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أن عمان تسعى للاستفادة من الخبرات الجزائرية في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعزز فرص الاستثمار المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.