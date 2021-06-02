عرقاب يستقبل وفد من شركة البترول البريطانية “بريتيش بتروليوم”
استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم، وفداً من شركة البترول البريطانية بريتيش بتروليوم (BP) بطلب من هذا الأخير.
واستعرض الطرفان خلال هذا الاجتماع علاقات الشراكة التاريخية بين شركة بريتيش بتروليوم ومجمع سوناطراك
في مجال المحروقات وآفاق التعاون بين المجموعتين في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية في الجزائر.
كما ناقش الطرفان المشاريع المستقبلية لا سيما تلك التي يمكن تنفيذها في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1004094
-
اندلع حريق كبير، اليوم الأربعاء، في 18 خزان بمصفاة نفط جنوب العاصمة طهران بسبب اشتعال النيران في خطوط الغاز السائل حسب ما كشفه التلفزيون الإيراني.
وحسب نفس…
-
قضت، مساء اليوم ، محكمة الجنح بعزابة في سكيكدة، بتسليط عقوبة الحبس النافذ بين 6 أشهر وعامين حبسا نافذا. في حق 3 شبان تتراوح أعمارهم…
-
تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية سكيكدة، اليوم الأربعاء، وعلى الساعة 14سا و38د، لأجل غريقين في البحر. بالمكان المسمى شاطئ العربي بن مهيدي مركز رقم 2.
وحسب…
التعليقات (0)