عرقاب يستقبل وفد من شركة البترول البريطانية “بريتيش بتروليوم”

الوطني
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عرقاب يستقبل وفد من شركة البترول البريطانية “بريتيش بتروليوم”
بقلم خالد زوبيري

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم، وفداً من شركة البترول البريطانية بريتيش بتروليوم (BP) بطلب من هذا الأخير.

واستعرض الطرفان خلال هذا الاجتماع علاقات الشراكة التاريخية بين شركة بريتيش بتروليوم ومجمع سوناطراك في مجال المحروقات وآفاق التعاون بين المجموعتين في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية في الجزائر.
كما ناقش الطرفان المشاريع المستقبلية لا سيما تلك التي يمكن تنفيذها في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1004094

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