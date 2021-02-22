عرقاب يستلم مهامه وزيرا للطاقة والمناجم خلفا لعطار

استلم محمد عرقاب، اليوم الاثنين، مهامه وزيرا في وزارة الطاقة والمناجم خلفا لعبد المجيد عطار الذي انهيت مهامه.

واستعرض من جهته، عطار مسيرته العملية خلال ترأسه لقطاع الطاقة، قبل أن يتم ادماجه مع المناجم في التعديل الحكومي الجديد الأخير.

وعبر الوزير السابق للطاقة، عن شكره للثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه باشر بمهمته فور استلامه المهام.

ومن جهته شكر محمد عرقاب، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تجديد الثقة في شخصه.

وأكد عرقاب، أنه يعي جيدا الظروف التي تم تعيينه فيها على رأس القطاع، لما تعانيه الجزائر من تفشي كورونا.

واشار الوزير، إلى أن المواطنين يحتاجون إلى جميع موارد الطاقة بكل أنواعها، خاصة –يقول- مناطق الظل التي ستكون من أولويات القطاع.

وقال عرقاب، أن اختلال أسعار النفظ تقود إلى الخروج من التبعية للمحروقات والبحث عن مصادر أخرى.

ودعا الوزير، الاطارات والشركاء المعنيين إلى بذل المزيد من المجهودات لتحقيق الأهداف والحفاظ على الأمانة التي وضعها رئيس الجمهورية.