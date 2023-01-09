عرقاب يستمع لإنشغالات نواب ولاية جانت

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية جانت، حسني عيسى.

وحسب بيان للوزارة، استمع الوزير إلى مجموعة من انشغالات النائب في مجال الطاقة والمناجم لاسيما بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية بالكهرباء والغاز. ولاسيما على مستوى بلدية برج الحواس.

كما تم التطرق الى ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع في الولاية. وكذا دراسة إمكانية إنجاز محطة وقود متعددة الخدمات وأخرى متنقلة، قصد ضمان التموين الدائم بالمواد البترولية عبر الولاية.