عرقاب يسدي تعليمات هامة خلال إجتماعه بإطارات سونلغاز

أشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على إجتماع عمل ومتابعة بخصوص برامج تنمية وسائل الإنتاج، شبكة نقل الكهرباء. وكذا الطاقات المتجددة لمجمع سونلغاز.

وخلال الإجتماع الذي جرى بمقر الوزارة وبحضور إطارات من الوزارة، الرئيس المدير العام لسونلغاز وإطارات من المجمع تم التطرق إلى مشاريع انجازمحطات كهربائية عبر مختلف مناطق التراب الوطني.

أين أكد الوزير على ضرورة تدارك التأخيرات المسجلة وضمان المراقبة الميدانية لإنجاز المشاريع مع الاعتماد على المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في إنجاز وإستكمال المشاريع الجارية. وهذا تثمينا للخبرة المكتسبة لهذه المؤسسات.

واسدى عرقاب تعليمات بخصوص بحث إمكانية انجاز محطة كهربائية بولاية بشار. بالإضافة الى ضرورة العمل على الاستمرار في ربط المستثمرات الفلاحية والصناعية وكذا ربط مناطق الظل بالكهرباء.

ويندرج هذا الإجتماع في إطار مواصلة تلبية احتياجات المواطنين بمصادر الطاقة والتي تعتبر اولوية من أولويات رئيس الجمهورية.

لاسيما المتعلقة بالربط بالكهرباء، من المرتقب دخول حيز الخدمة 27 منشأة كهربائية خلال صائفة 2021.

وهذا لضمان استمرارية الخدمة العمومية المقدمة للزبائن وتحسين جودتها. كما تم اتخاذ كل التدابير اللازمة من طرف الشركات التابعة لمجمّع سونلغاز.