عرقاب يسلّم رسالة خطية من رئيس الجمهورية لنظيرته التنزانية

سلّم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء. رسالة خطية موجهة لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، سامية صولوحو حسن.

ويأتي هذا في إطار مشاركته ممثلاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في قمة رؤساء الدول الإفريقية حول الطاقة بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وحسب بيان للوزارة، تسلم الرسالة نيابة عنها وزير الشؤون الخارجية والتعاون مع شرق إفريقيا، محمود ثابت كومبو. إذ نقل له، بهذه المناسبة، التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ومن جانبه، حمل وزير الشؤون الخارجية التنزاني، وزير الدولة، نقل التحيات الأخوية لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. مجددة عزم بلادها على تعزيز علاقات التعاون الثنائية في جميع المجالات. لا سيما في قطاع المحروقات، والكهرباء والطاقات المتجددة والمناجم.

كما أكد محمود ثابت كومبو، على متانة علاقات الصداقة التاريخية مع الجزائر. والثقة والتضامن والدعم المشبع بالقيم الإفريقية الداعية إلى التضامن والوحدة بين الأفارقة.