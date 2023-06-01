عرقاب يشارك السبت المقبل في أشغال المؤتمر الوزاري الـ 186 لمنظمة “أوبك”

سيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، السبت المقبل، في أشغال المؤتمر الوزاري الـ 186 لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بفيينا في النمسا.

وحسب بيان الوزارة ستخصص أشغال هذا المؤتمر “لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين أعضاء المنظمة”.

وأضاف البيان سيتبع هذا الإجتماع يوم الأحد المقبل بأشغال الاجتماع الـ 49 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة. كما سيارك الوزير في الاجتماع الوزاري الـ 35 لدول أوبك والدول خارج أوبك “أوبك+”.

وسيناقش الوزراء المكلفين بشؤون النفط الوضعية الحالية لسوق النفط العالمي وآفاق تطوره على المدى القصير.