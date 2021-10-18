عرقاب يشارك اليوم في اجتماع اللجنة الأفريقية للطاقة

سيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب. في أعمال إجتماع رفيع المستوى تنظمه اللجنة الأفريقية للطاقة (AFREC) بغرض عرض نتائج موجز السياسات بشأن الغاز الطبيعي. في مشهد الطاقة الأفريقي ودوره في قطاعات الطاقة.

وحسب بيان نشرته الوزارة، فإن الإجتماع سيسمح للمشاركين بتبادل خبراتهم حول التحديات والفرص المتعلقة بالغاز الطبيعي والتوصيات السياسية الرئيسية.

و يتوقع أن تلقي المناقشات الضوء أيضا على القضايا الحاسمة لتطوير صناعة الغاز في إفريقيا. وتقديم توصيات رئيسية للمستقبل، والتي ستنفذها اللجنة الأفريقية للطاقة بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في منظمة الإتحاد الإفريقي والأطراف ذات الصلة بالموضوع في القارة.

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