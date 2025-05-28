عرقاب يشارك اليوم في الاجتماعات الوزارية لمنظمة أوبك وتحالف أوبك+

يشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماعات الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأوبك+.

وحسب بيان للوزارة، سيشارك عرقاب بهذه المناسبة في الاجتماع الـ 191 لمؤتمر منظمة أوبك. الذي سيضم وزراء الدول الأعضاء قصد مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما سيشارك وزير الدولة، في نفس اليوم، في أشغال الاجتماع الستين (60) للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC). والاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين (39) لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك (أوبك+)، حسب البيان نفسه.

وأشار المصدر نفسه، أن هذه الاجتماعات، التي تندرج في إطار الجهود الجماعية لضمان استقرار وتوازن السوق البترولية العالمية. إلى “تقييم مدى امتثال الدول الموقعة على “إعلان التعاون” لمستويات الإنتاج المتفق عليها. إلى جانب مناقشة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية، واستشراف آفاقها على المدى القصير”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور