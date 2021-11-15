عرقاب يشارك رفقة وفد رفيع المستوى في مؤتمر ومعرض أبو ظبي “أديبك 2021”

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، في افتتاح، مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول “أديبك 2021“. وجرت مراسيم الإفتتاح من قـِبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي ووزير شؤون الرئاسة. ويعتبر المعرض أحد أكبر الأحداث الخاصة بصناعة الطاقة العالمية، والجاري بين فترة 15 إلى 18 نوفمبر 2021.

وأجرى وزير الطاقة والمناجم على هامش هذه المؤتمر محادثات ولقاءات مع العديد من وزراء الطاقة والبترول. حيث إلتقى وكذا بنظيره الإماراتي سهيل المزروعي، وأيضا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بالإضافة إلى وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا. كما كان لـ محمد عرقاب لقاء مع وزير المناجم والمحروقات في غينيا الاستوائية ،السيد غابرييل مباغا أوبيانغ ليما.

كما شارك الوزير في اشغال مائدة مستديرة وزارية ضمت وزراء للطاقة والبترول، السعودي، الاماراتي، الروسي، الهندي والمصري وغيرهم. والتي كان عنوانها ” صياغة مستقبل الطاقة – رسم مسار للعمل المناخي من خلال تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة”.

وخلال المؤتمر تباحث عرقاب مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية، السيد كلاوديو ديسكالزي، والرئيس التنفيذي لشركة “دراجون أويل”، علي راشد الجروان، وكذا مع الرئيس التنفيذي لشركة “بيكر هيوز” لورنزو سيمونيلي.

والجدير بالذكر فإن محمد عرقاب في فعاليات “أديبك 2021 رفقة وفد وزاري يضم كل من رؤساء مجمعي سوناطراك وسونلغاز وأيضا رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” وكذا إطارات من الوزارة.