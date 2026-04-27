عرقاب يشارك غدا في فعاليات النسخة الثانية من دراسة CEO Survey

يشارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، غدا الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، في فعاليات النسخة الثانية من دراسة CEO Survey التي تنظمها شركة PwC، تحت شعار: “السيادة والمرونة: مسار اقتصادي جديد للجزائر”.

وتندرج هذه المشاركة في إطار الديناميكية الوطنية الرامية إلى تعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين. حيث سيتم النقاش في جلسات رفيعة المستوى، تشمل عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات والخبراء. من خلال التطرق إلى القضايا الاستراتيجية المرتبطة بعديد القطاعات على غرار المحروقات.

وسيتم تناول الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تثمين مواردها في مجال المحروقات، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار. وكذا تطوير سلاسل القيمة، بما يسهم في خلق الثروة وتنويع الاقتصاد الوطني. كما سيتم ابراز الدور المحوري لقطاع المحروقات في دعم السيادة الاقتصادية. ومواكبة التحولات العالمية الطاقوية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الطاقوي، والتنمية المستدامة.

كما سيتطرق اللقاء إلى عدد من المحاور الأساسية، على غرار آفاق نمو الشركات.. وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز السيادة الرقمية والصحية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرامية إلى دعم الاستثمار وخلق ديناميكية جديدة للنمو.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور