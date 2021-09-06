عرقاب يشارك في أشغال إجتماع أوبك حول الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة

يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وإطارات من الوزارة، اليوم الإثنين، في أشغال المائدة المستديرة الوزارية الأولى التي تنظمها منظمة أوبك حول الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة،عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وتوفر هذه المائدة المستديرة منصة للمناقشة والتبادل حول التحديات والفرص الناشئة عن تنفيذ إجراءات التخفيف المناخية الجماعية للبلدان المنتجة للنفط.

ويتعلق الأمر أيضًا بالتوصل إلى فهم مشترك حول الأساليب والوسائل للمساهمة في الجهد العالمي لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وكذلك تبادل المعلومات حول الحلول المناسبة وتقنيات التخفيف المبتكرة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أجل تنمية مزدهرة ومستدامة للطاقة.

كما سيمكن هذا الاجتماع من التوصل إلى موقف مشترك من خلال السعي إلى اتباع نهج عالمي متوازن بين البيئة وأهداف التنمية، لا سيما أنه يسبق الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبعض الأحداث العالمية الكبرى المتعلقة بالبيئة والطاقة

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