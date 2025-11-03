عرقاب يشارك في أشغال الدورة الـ48 للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط بالكونغو

يشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، يوم الثلاثاء، في أشغال الدورة الـ48 للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، المزمع انعقادها في عاصمة جمهورية الكونغو، برازافيل، تحت رئاسة برونو جان ريتشارد إيتوا، وزير المحروقات بجمهورية الكونغو، الرئيس الدوري للمجلس لعام 2025، وبمشاركة الرئيس المدير العام لسوناطراك، نورالدين داودي ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، واطارات من القطاع، وكذا وزراء النفط والطاقة للدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية وطاقة إقليمية ودولية.

وحسب وزارة المحروقات والمناجم، أن المجلس الوزاري يعد الهيئة العليا لصنع القرار في المنظمة. حيث سيناقش خلال هذه الدورة الملفات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل صناعة النفط والغاز في إفريقيا. وتقييم أنشطة المنظمة خلال سنة 2025، إضافة إلى النظر في برنامج العمل والميزانية لعام 2026. الذي يركز على تعزيز التعاون التقني، وتطوير المحتوى المحلي، ودعم إنشاء بنك الطاقة الإفريقي (AEB). كآلية تمويلية موجهة لمشاريع البنية التحتية الطاقوية بالقارة.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع الإصلاح المؤسسي للمنظمة، وتحديث رؤيتها واستراتيجيتها طويلة المدى (LTS). إلى جانب اعتماد التقرير المتعلق بترشيح الأمين العام الجديد للمنظمة، وكذا انتخاب رئاسة المجلس والهيئات التنفيذية للفترة المقبلة.

ويتزامن انعقاد هذا الاجتماع مع تنظيم الطبعة الرابعة من المؤتمر والمعرض الإفريقي حول المحتوى المحلي (CECLA 2025). المنعقد ببرازافيل من 4 إلى 7 نوفمبر 2025، تحت الرعاية السامية لدينيس ساسو نغيسو. رئيس جمهورية الكونغو. ويعد هذا الحدث القاري منصة محورية لتبادل الخبرات حول تطوير المحتوى المحلي في الصناعات النفطية والغازية. وتعزيز مشاركة المؤسسات الإفريقية في سلاسل القيمة في صناعة النفط والغاز.

وتُعد منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، التي تأسست سنة 1987 بمبادرة من الجزائر وعدد من الدول الإفريقية المنتجة للنفط. إطارا مؤسساتيا رفيع المستوى يهدف إلى تنسيق السياسات البترولية. وتعزيز التعاون والتكامل في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير ونقل التكنولوجيا. كما تعمل المنظمة على تثمين الموارد الطاقوية الإفريقية، وتطوير القدرات البشرية والمؤسساتية للدول الأعضاء. وتعزيز الأمن الطاقوي الإفريقي، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتحول الطاقوي والعدالة المناخية.

وتضم المنظمة حاليا ثماني عشرة (18) دولة عضوا، الجزائر، أنغولا وبنين والكاميرون وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وكوت ديفوار ومصر وغينيا الاستوائية والغابون وتشاد وغانا وليبيا وموريتانيا والنيجر ونيجيريا. وجنوب إفريقيا والسودان، وتسعى من خلال برامجها إلى تعزيز المبادرات القارية. في مجال الطاقة عبر دعم الاستثمار وتبادل الخبرات والتنسيق مع المنظمات الطاقوية العالمية. بما يعزز مكانة إفريقيا كفاعل رئيسي في توازنات الطاقة الدولية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور