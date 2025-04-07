عرقاب يشارك في أشغال مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة

يشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، غدا الثلاثاء بمدينة رافينا الإيطالية. في أشغال مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة 2025 المزمع تنظيمه من 8 إلى 10 أفريل الجاري.

وحسب بيان للوزارة سيكون الوزير مرفوقا بوفد هام يضم كلا من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، إلى جانب إطارات من القطاع.

كما سيشارك عرقاب في الجلسة العامة الافتتاحية تحت عنوان” سيناريو الطاقة- وجهة نظر مؤسساتية وشراكتيه”. وستشكل هذه المناسبة فرصة سيعقد خلالها الوزير لقاءات ثنائية. مع نظرائه من وزراء الطاقة ومسؤولين من كبريات الشركات الطاقوية العالمية.

ويعتبر هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الطاقوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط, حيث يجمع كبار الفاعلين في القطاع من وزراء. ومسؤولين حكوميين. ورؤساء شركات دولية, وخبراء لمناقشة تحديات وآفاق الطاقة ولا سيما التحول الطاقوي. وأمن التزود بالطاقة, والتنمية المستدامة في المنطقة. يوضح المصدر ذاته.

ويؤكد حضور الجزائر في هذا الحدث الطاقوي الدولي على مكانتها كممون استراتيجي للطاقة وشريك موثوق في ظل التحولات التي يشهدها المشهد الطاقوي العالمي. وعلى التزامها بالمساهمة في تعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي والدولي, وفقا للبيان.