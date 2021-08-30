عرقاب يشارك في أعمال الإجتماع الوزاري الـ 20 لدول أوبك+

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الأربعاء في أعمال الإجتماع الوزاري العشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك والذي سيعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وفي بيان لوزارة الطاقة والمناجم، فسيخصص هذا الاجتماع، الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.

وسيسبق هذا الاجتماع، في نفس اليوم، الاجتماع الثاني والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والتي سيتعين عليها تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون.

وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك من: الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ودولتان غير أعضاء في منظمة أوبك. وهي روسيا وكازاخستان، وستشارك انغولا ايضا في اعمال (جي ام ام سي) كرئيس لمؤتمر اوبك.