عرقاب يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للغاز

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، من أبو ظبي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF

وفي بيان للوزارة، فسيعقد هذا الاجتماع برئاسة فرانكلين مولينا أورتيز، وزير المحروقات والطاقة البوليفي والسيد يورى سنتورين، الأمين العام للمنتدى.

وفي هذا السياق، يضم المنتدى أحد عشر دولة عضو، وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

بالإضافة إلى سبع دول مراقبة وهي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات العربية المتحدة.

وخلال هذا الاجتماع، بالإضافة إلى البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، ستنتخب الدول المشاركة الأمين العام الجديد للمنتدى من بين خمسة مرشحين، بما في ذلك المرشح المقدم من الجزائر.

بالمقابل البنود الرئيسية الأخرى على جدول الأعمال هي التحضير للقمة السادسة لرؤساء الدول والحكومات، المقرر عقدها في الدوحة في عام 2022.

بالإضافة إلى مراجعة المنشورات الرئيسية للمنتدى على غرار توقعات الغاز العالمية لعام 2050، التقرير السنوي لسوق الغاز على المدى القصير والنشرة الإحصائية السنوية.

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