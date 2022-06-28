عرقاب يشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الـ 184 لمنظمة أوبك

يشارك وزير الطاقة والمناجم،محمد عرقاب، غدا الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال المؤتمر الوزاري الـ 184 لمنظمة أوبك.

وفي بيان للوزارة، فسيعقب هذا الاجتماع، يوم الخميس عقد أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) والتي سيتعين عليها، على أساس التقرير الذي تم إعداده في اليوم السابق من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة (JTC)، تقييم حالة سوق النفط الدولي، وآفاق تطوره على المدى القصير. بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر ماي 2022.

كما سيشارك الوزير في أعمال الاجتماع الوزاري الثلاثين لأوبك – والدول خارج أوبك، الذي سيجمع بين 23 دولة (13 دولة من دول الأوبك و10 دول من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.

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