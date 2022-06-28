عرقاب يشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الـ 184 لمنظمة أوبك
يشارك وزير الطاقة والمناجم،محمد عرقاب، غدا الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال المؤتمر الوزاري الـ 184 لمنظمة أوبك.
وفي بيان للوزارة، فسيعقب هذا الاجتماع، يوم الخميس عقد أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) والتي سيتعين عليها، على أساس التقرير الذي تم إعداده في اليوم السابق من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة (JTC)، تقييم حالة سوق النفط الدولي، وآفاق تطوره على المدى القصير. بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر ماي 2022.
كما سيشارك الوزير في أعمال الاجتماع الوزاري الثلاثين لأوبك – والدول خارج أوبك، الذي سيجمع بين 23 دولة (13 دولة من دول الأوبك و10 دول من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.
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عرقاب يشارك في إجتماع حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء
عرقاب يشارك في إجتماع حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء
كما شارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، في أبوجا، في الاجتماع الثلاثي الثاني بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.
وفي بيان للوزارة، يقوم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بزيارة عمل إلى أبوجا (نيجيريا) يومي الاثنين والثلاثاء.
وفي هذا السياق، سيشارك الوزير ، خلال هذه الزيارة، في الاجتماع الثلاثي الثاني بين الجزائر والنيجر ونيجيريا حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء TSGP.
والذي سيجمع الوزراء المسؤولين عن الطاقة من البلدان الثلاثة، كما يأتي هذا الاجتماع لاستئناف المناقشات حول مشروع خط أنابيب الغاز عبر للصحراء.
كما سيبحث الوزراء التقدم المحرز في القرارات المتخذة في الاجتماع السابق والخطوات التالية المؤدية إلى تحقيق هذا المشروع.
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عرقاب: تجسيد مشروع هيدروجين في الجزائر مع شركات ألمانية
كما استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، كل من نائب وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، كاتيا كيول، ونائب وزير الخارجية الكندي، سينثيا تيرمورشويزين. حيث تم التطرق خلال اللقاءين إلى سبل التعاون والاستثمار بين الجزائر وكلا البلدين.
كما أفاد عرقاب، أنه تم التطرق خلال اللقاء “لكيفية وضع اللبنة الأولى للشراكة الإستراتيجية بين البلدين في إطار التبادل التكنولوجي”. “خصوصا فيما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة و الهيدروجين في الجزائر”.
في حين، أعلن الوزير عن “تجسيد مشروع هيدروجين في الجزائر مع شركات ألمانية في إطار تجريبي سيليه مشروع صناعي لإنتاج الطاقة باستخدام الهيدروجين”. كما تم، خلال اللقاء، يضيف عرقاب، التطرق الى “سبل الدعم الذي بإمكان الشركات الألمانية تقديمه بمجال المحروقات لتطوير الإنتاج الجزائري”. مضيفا أنه “سيتم قريبا تجسيد اتفاقيات لهذا الغرض”.
ومن جهتها، أوضحت كيول أن هذا اللقاء سمح بالتحادث حول “تعزيز التعاون بين البلدين”. مبرزة “الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الطاقة الشمسية”.