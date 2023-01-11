عرقاب يشارك في أعمال منتدى حول الطاقة خلال قمة صوت الجنوب

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الجمعة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال جلسة افتراضية تحت عنوان “أمن الطاقة والتنمية: خارطة طريق للازدهار”.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، يشارك الوزير في هذا المنتدى، .

بدعوة من وزير البترول والغاز الطبيعي والإسكان والشؤون الحضرية الهندي.

وهذا المنتدى، هو جزء من قمة “صوت الجنوب”، التي تنظمها الحكومة الهندية، يومي 12 و13 يناير 2023.

وستشهد هذه الجلسة مشاركة العديد من الوزراء المسؤولين عن الطاقة وكبار المسؤولين في المجال الطاقوي العالمي والخبراء لمناقشة العديد من النقاط.

ومن بين هذه النقاط، ضمان الوصول إلى مصادر الطاقة في سياق عدم الاستقرار المتزايد. وتنويع وتسخير إمكانات الطاقة في العالم النامي والطاقات المتجددة.