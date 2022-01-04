عرقاب يشارك في إجتماع اللجنة الوزارية المشتركة JMMC

شارك وزير الطاقة، محمد عرقاب، في أشغال الاجتماع السادس والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “JMMC”، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، سيلي هذا الاجتماع، الإجتماع الوزاري الـ24 لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي سيجمع بين الدول الموقعة على إعلان التعاون.

وسيُخصص هذين الاجتماعين لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.

عرقاب يبحث تبادل الخبرات مع الكويت في مجال المحروقات

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الإثنين، سفير دولة الكويت لدى الجزائر، محمد الشبو، بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي في مجالات الطاقة. وأبرزا الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المحروقات.

وكذا خلق شراكات متبادلة المنفعة في إطار قانون المحروقات الجديد الذي يعرض العديد من المزايا للمستثمرين.

كما ناقش عرقاب وضيفه تطورات أسواق النفط. ورحبا في هذا الصدد بعملية الحوار بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط والبعيد.

طالع أيضا:

وزير الطاقة يشارك في أعمال اجتماع خاص للمؤتمر الوزاري لمنظمة أوبك

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الإثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال اجتماع خاص للمؤتمر الوزاري لمنظمة أوبك. وخُصص الإجتماع، لدراسة الجوانب التنظيمية للمنظمة.

كما شارك الوزير، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع السادس والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “JMMC”.

وسيتعين على اللجنة، تقييم على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير. وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون.

كما وسيشارك الوزير أيضا في أعمال الاجتماع الوزاري الرابع والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك. الذي يضم 23 دولة “13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة” الموقعة على إعلان التعاون.