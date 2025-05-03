عرقاب يشارك في إجتماع وزاري لـ8 دول من تحالف أوبك+

شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، في اجتماع وزاري ضم ثماني دول من تحالف أوبك+، وهي الدول التي تنفذ تعديلات طوعية على إنتاجها منذ أفريل 2023.

وحسب بيان للوزارة، ضم هذا الاجتماع كلًا من المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق. والإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان، الجزائر وسلطنة عمان.

وقد خُصص هذا اللقاء، لتحليل وضعية السوق النفطية العالمية وتقييم آفاقها المستقبلية. إلى جانب مناقشة مدى الالتزام بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها، وسبل تعويض الكميات الزائدة المنتَجة.

وفي ضوء التوقعات التي تشير إلى تحسن مرتقب في الطلب العالمي على النفط خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية. وبالاستناد إلى القرارات التي تم اتخاذها بتاريخ 5 ديسمبر 2024. والمجددة في 3 مارس 2025. اتفقت الدول الثمانية على تنفيذ زيادة جماعية تدريجية في الإنتاج تقدر بـ411 ألف برميل يوميا خلال شهر جوان 2025.

كما تُعدّ هذه الزيادة قابلة للتعديل أو التعليق بحسب تطورات السوق، وذلك بهدف المحافظة على استقراره.

وفي هذا الإطار، سترتفع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام بمقدار 9.000 برميل يوميا خلال شهر جوان المقبل.

كما اتفق وزراء الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+ على مواصلة عقد اجتماعات شهرية لدراسة أوضاع السوق. ومتابعة مدى الالتزام بالتعهدات، ومراجعة تطور آليات التعويض. وقد تم تحديد تاريخ 1 جوان 2025 لعقد الاجتماع المقبل.