عرقاب يشارك في إحتفال ذكرى استقلال أذربيجان

شارك أمس وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في احتفالية الذكرى السنوية السابعة بعد المائة (107) لاستقلال جمهورية اذربيجان.

وكان برفقة وزير الدولة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بمجلس الأمة عمر دادي عدون، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الشيخ بربارة إلى جانب سفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية في الجزائر. والتي نظمتها سفارة أذربيجان بفندق سوفيتال

وقال سفير دولة أذربيجان بالجزائر تورال رضاييف خلال إشرافه على احتفالية اليوم الوطني لجمهورية أذربيجان بالجزائر العاصمة. أن العلاقات الأذربيجانية الجزائرية علاقات وطيدة سيما على الصعيد السياسي. حيث تعقد مشاورات سياسية دورية، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية و التجارية التي تشهد تطورا ملحوظا.

وأكد سفير أذربيجان، أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والجزائر بلغ 245 مليون دولار سنة 2024. كما كشف السفير الأذري بالجزائر خلال الكلمة الافتتاحية للحفل أن بلاده تتطلع الى إبرام صفقات ببليارات الدولارات مع الجزائر. مشيدا بتعاون الجمهوريتين على المستوى الدولي.

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