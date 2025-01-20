عرقاب يشارك في اجتماع وزراء الطاقة المعنيين بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي بروما

يشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، في الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة المعنيين بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor) بروما.

وبدعوة مشتركة من نائب الوزير الأول وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاجاني. ووزير البيئة والأمن الطاقوي الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، يشارك الوزير محمد عرقاب، غدا الثلاثاء بالعاصمة الإيطالية روما. في أعمال الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة للدول المعنية بمشروع “ممر الهيدروجين الجنوبي” (SoutH2 Corridor)، والذي يضم الجزائر، تونس، إيطاليا، ألمانيا والنمسا.

ويرافق الوزير عرقاب وفد رفيع المستوى يضم كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، والرئيسين المديرين العامين لمجمعي سوناطراك وسونلغاز. بالإضافة كذلك إلى عدد من الإطارات في القطاع.

كما يهدف هذا اللقاء، الذي ستشارك فيه كذلك مفوضية الاتحاد الأوروبي وسويسرا بصفتها ملاحظ، الى تعزيز علاقات التعاون في مجالات الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر بين الدول المعنية بمشروع “ممر الهيدروجين الجنوبي”. الذي يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية الدول المعنية للانتقال الطاقوي ودعم التحول نحو إقتصاد أخضر ومستدام.

ومن خلال هذه المشاركة، تجدد الجزائر التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. مما يعكس رؤيتها الطموحة لأن تكون شريكا أساسيا في الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية وضمان أمن الطاقة للجميع.

كما سينظم على هامش هذا اللقاء الوزاري منتدى أعمال يجمع شركات الدول المعنية لرسم خارطة طريق تتضمن المراحل المستقبلية. من أجل التجسيد الفعلي لهذا المشروع الطموح. و يأتي هذا المنتدى بعد الإمضاء في وهران بتاريخ 14 أكتوبر 2024. على مذكرة تفاهم بين شركات الدول الأربعة تهدف إلى تطوير مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي.

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