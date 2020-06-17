عرقاب يشارك في الإجتماع الـ 19 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة أوبك+ غدا الخميس

يشارك وزير الطاقة رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، محمد عرقاب، غدا الخميس في أشغال الاجتماع الـ 19 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة للأوبك وغير الأوبك.

وحسب ما أفادت به وزارة الطاقة، اليوم الأربعاء في بيان لها، فإن هذا الاجتماع سيعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

واضافت الوزارة ان الإجتماع سيخصص لدراسة وضعية السوق البترولية الدولية وافاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.

بالاضافة الى جانب تقييم مستوى احترام التعهدات بخفض إنتاج الدول الموقعة على بيان التعاون لشهر ماي 2020 تطبيقا لقرارات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري العاشر للاوبك ودول خارج أوبك المنعقد يوم 12 أفريل.

ويسبق هذا الإجتماع يسبق اجتماع اللجنة الفنية المشتركة للاوبك و خارج اوبك المقرر هذا الاربعاء.