عرقاب يشارك في الإجتماع الـ29 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وغير أوبك

سيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، في أشغال الإجتماع الـ ـ28 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وغير أوبك.

وحسب بيان للوزارة، فإن الوزير سيشارك في الإجتماع يوم الأربعاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وسيخصص هذا الاجتماع لتقييم وضعية سوق النفط الحالية وافاق تطورها على المدى القصير، ومستوى الإمتثال لإلتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر مارس 2021، وذلك على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة.

وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة من سبع دول أعضاء في منظمة “أوبك” وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا.

كما ستشارك دولتين غير عضويين في المنظمة وهما روسيا وكازاخستان، بالإضافة إلى أنغولا في اعمال (جي ام ام سي) كرئيس لمؤتمر أوبك.