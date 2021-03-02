عرقاب يشارك في الإجتماع الوزاري الـ14 لدول أوبك وخارج أوبك يوم الخميس

سيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، هذا الخميس في أعمال الإجتماع الوزاري الرابع عشر لدول أوبك والدول خارج أوبك.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع سيعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، ويضم 23 دولة الموقعة على إعلان التعاون.

وأضاف البيان، أن الاجتماع سيخصص لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير

وسيسبق هذا الاجتماع، غدا الأربعاء الإجتماع السابع والعشرون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي).

وستعمل اللجنة على تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي وعلى المدى القصير.

وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر جانفي 2021