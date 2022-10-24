عرقاب يشارك في الإجتماع الوزاري الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز “GECF”

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة، في الإجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز “GECF”.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، فإن هذا الإجتماع سيعقد برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري. بالإضافة كذلك إلى رئيس الإجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز لعام 2022.

للإشارة فقد تم خلال الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين للمنتدى، انتخاب الجزائري محمد حمال أمينا عاما جديدا للمنتدى. حيث يعد الإجتماع الوزاري الرابع والعشرون للمنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف السبل والوسائل لتقوية المنتدى وتوسيع عضويته. كما أنها فرصة لإعادة التأكيد على الدور الحاسم للغاز الطبيعي كمحفز للانتقال الطاقوي وفي التنمية المستدامة.

وتأسس المنتدى سنة 2001، وتحول في ديسمبر 2008، خلال الدورة الثامنة غيرالرسمية للمنتدى. الذي عقد في موسكو، إلى منظمة حكومية دولية مقرها في الدوحة، في دولة قطر. وهي تتألف حاليا من 19 دولة عضو، وهي الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا. بالإضافة كذلك إلى قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو وفنزويلا كأعضاء. بالإضافة كذلك إلى أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، وموزمبيق والنرويج والإمارات العربية المتحدة وبيرو بصفة مراقب.

كما يمثلون معا 72 بالمائة من إحتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم. و 43 بالمائة من الإنتاج المسوّق. و55 بالمائة من صادرات خطوط الأنابيب. وكذا 50 بالمائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

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