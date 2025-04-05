عرقاب يشارك في الاجتماع الـ59 للجنة المراقبة الوزارية لأوبك+

شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، في أشغال الاجتماع الـ59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وخارج أوبك (JMMC)، والذي انعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وقد خُصص هذا الاجتماع لتقييم مدى التزام الدول المعنية بمستويات خفض الإنتاج المتفق عليها خلال شهري جانفي وفيفري 2025، حيث تبادل الوزراء المشاركون الرؤى والتحليلات بشأن وضعية السوق النفطية العالمية، وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.

كما جدد أعضاء اللجنة التزامهم التام بمتابعة تطورات السوق النفطية عن كثب، مؤكدين على أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء لضمان التنفيذ الفعّال للإجراءات المشتركة المتخذة في إطار تحالف أوبك+.