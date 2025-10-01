عرقاب يشارك في الاجتماع الـ62 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وخارج أوبك

يشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. في أشغال الاجتماع الثاني والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) للدول الموقّعة على إعلان التعاون.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بصفة دورية كل شهرين، وتكلف بمتابعة تنفيذ التعديلات الطوعية على الإنتاج التي تقرّرت في إطار إعلان التعاون. وتقديم التوصيات الكفيلة بدعم استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.

وتتكون هذه اللجنة من وزراء النفط لتسع دول، وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا. من الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى روسيا الاتحادية وكازاخستان من خارج المنظمة.

وخلال هذا الاجتماع، سيقوم الوزراء بتقييم مستوى الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بالإنتاج لشهري جويلية وأوت 2025. كما سيقومون بدراسة الوضع الراهن لسوق النفط العالمية وتبادل وجهات النظر حول آفاقها على المدى القصير.

