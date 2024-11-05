عرقاب يشارك في الاجتماع الوزاري الافتتاحي للمجموعة العالمية للطاقة الاندماجية بروما

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم غد الأربعاء، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بروما، في فعاليات الاجتماع الوزاري الافتتاحي للمجموعة العالمية للطاقة الاندماجية Fusion Energy ) (WFEG، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ( (AIEA، .

وحسب بيان للوزارة، سيكون هذا اللقاء الذي سيحضره سعادة سفير الجزائر لدى إيطاليا، وكل من الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز. و محافظ الطاقة الذرية COMENA، برئاسة كل من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني. والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي.

و سيشهد هذا الاجتماع رفيع المستوى مشاركة العديد من السياسيين وممثلي الدول المشاركة والعلماء. والباحثين والمديرين التنفيذيين للشركات العالمية المتخصصة في المجال الطاقوي. ورواد أعمال والمستثمرين وغيرهم، لتبادل الرؤى حول الاستراتيجيات المتخذة لتسريع تطوير واختبار الطاقة الاندماجية. و أيضاً مناقشة مواضيع ذات أولوية تتعلق بالأطر السياسية والمالية، والتقدم التكنولوجي. ومسارات التسويق التجاري والتعاون الدولي بهدف تطوير هذه التكنولوجيا الواعدة لتوفير الطاقة الوفيرة. منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم لتلبية احتياجاته التنموية المتزايدة.

كما ستعقد عدة جلسات تحت عنوان طاقة الاندماج: واقع وآفاق، وجلسة التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين. العام والخاص: تمهيد الطريق لطاقة الاندماج النووي وغيرها، حيث سيتم من خلالها. تسليط الضوء على واقع المشهد العالمي لاندماج الطاقة والتقدم المُحرز في القطاعين العام والخاص. وكذا حالة التعاون بين البلدان والصناعيين بالإضافة الى التقدم التكنولوجي. والعلمي والهندسي والتطور في مجال البنى التحتية في ميدان الطاقة الاندماجية.

وللإشارة، تركز الحكومة الإيطالية، بصفتها رئيسة مجموعة الدول السبع لعام 2024، على تطوير علوم وتكنولوجيا الطاقة الاندماجية. ومعالجة التحديات العالمية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية. وتلتزم إيطاليا بالنهوض بأجندة أبحاث طاقة الاندماج على الساحة الدولية.

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