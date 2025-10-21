عرقاب يشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز “GECF” بالدوحة

سيشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، على رأس وفد من إطارات القطاع، في أعمال الاجتماع الوزاري الـ27 لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، المقرّر عقده في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر 2025.

وحسب بيان للوزارة، يُعقد هذا الاجتماع برئاسة وزير النفط والغاز لدولة ليبيا، خليفة رجب عبد الصادق، رئيس الدورة الحالية للمنتدى. بمشاركة الوزراء المعنيين بقطاع الطاقة من الدول الأعضاء والمراقبة. إلى جانب ممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بشؤون الطاقة.

وسيُكرّس هذا الاجتماع لمناقشة تطورات أسواق الغاز العالمية واستشراف آفاقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وبحث السبل الكفيلة بضمان استقرارها وتعزيز أمن الإمدادات والتوازن بين العرض والطلب. بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

كما سيتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء. إلى جانب مناقشة جملة من الملفات التنظيمية والإدارية ذات الصلة بتسيير شؤون المنتدى وتطوير أدائه المؤسسي.

ويعد هذا الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر وتعميق التنسيق بين الدول الأعضاء حول التحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي في ظل التحولات الجيوسياسية والطاقوية العالمية.

إلى جانب تأكيد الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر نظيف وموثوق للطاقة. وكعنصر أساسي في تحقيق الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة.

وخلال هذا الحدث، سيجري وزير الدولة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة. لبحث آفاق تعزيز التعاون والشراكة في مجالي المحروقات والمناجم. وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز.

منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)

وأُنشئ منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، سنة 2001 إطار للتشاور والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدّرة للغاز. قبل أن يتحوّل سنة 2008 إلى منظمة حكومية دولية تتخذ من الدوحة مقرًّا لها. ويضم المنتدى حاليًا 20 دولة عضوا.

وتمثل هذه الدول مجتمعة نحو 69% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم. و40 % من الإنتاج المسوق، و51% من صادرات الغاز الطبيعي المسال. مما يجعل المنتدى منصة رئيسية للحوار العالمي حول مستقبل الطاقة. ولتعزيز العدالة في استغلال الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، والدفاع عن المصالح المشتركة للدول المنتجة للغاز الطبيعي. فضلا عن تعزيز الحوار مع الدول المستهلكة لضمان الاستقرار والأمن في أسواق الغاز العالمية.