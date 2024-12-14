عرقاب يشارك في الاجتماع 113 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”بالكويت

يشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، غدا الأحد 15 ديسمبر 2024، في أعمال الاجتماع الثالث عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” (OAPEC)، والذي سيُعقد في مدينة الكويت، عاصمة دولة الكويت.

وحسب بيان للوزارة، سيناقش الاجتماع جملة من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها اعتماد القرار الوزاري الخاص بمشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، والمصادقة على ميزانية المنظمة لسنة 2025.

كما سيتضمن جدول الأعمال استعراض التقارير التي أعدتها الأمانة العامة للمنظمة حول التطورات العالمية في قطاع النفط والغاز، ومراجعة المشاريع التي أطلقتها المنظمة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز نظم تقنية المعلومات داخل المنظمة وبرامج التكوين والتدريب.

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