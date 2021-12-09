عرقاب يشارك في الدورة الـ 107 لمجلس وزراء منظمة “أوابك”

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، في أعمال الدورة 107 للمجلس الوزاري لمنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول “أوابك”.

وفي بيان للوزارة، فسيشرع مجلس وزراء المنظمة خلال هذه الدورة على الموافقة على الميزانية المؤقتة للمنظمة لعام 2022.

بالإضافة الى خطة العمل لإعادة تنشيط وتطوير أنشطة المنظمة وكذلك فحص تقرير الأمين العام لأنشطة المنظمة لعام 2021.

كما سيتطرق الوزراء الى تطورات وحالة أسواق النفط والغاز الدولية. وهذا عن طريق عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

طالع أيضا:

عرقاب: أساسيات سوق النفط مرنة رغم ظهور المتحور “أوميكرون”