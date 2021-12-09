عرقاب يشارك في الدورة الـ 107 لمجلس وزراء منظمة “أوابك”
يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، في أعمال الدورة 107 للمجلس الوزاري لمنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول “أوابك”.
وفي بيان للوزارة، فسيشرع مجلس وزراء المنظمة خلال هذه الدورة على الموافقة على الميزانية المؤقتة للمنظمة لعام 2022.
بالإضافة الى خطة العمل لإعادة تنشيط وتطوير أنشطة المنظمة وكذلك فحص تقرير الأمين العام لأنشطة المنظمة لعام 2021.
كما سيتطرق الوزراء الى تطورات وحالة أسواق النفط والغاز الدولية. وهذا عن طريق عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
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عرقاب: أساسيات سوق النفط مرنة رغم ظهور المتحور “أوميكرون”
أعلن وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن منظمة أوبك وحلفائها، قرروا مواصلة إمداد سوق النفط العالمية بـ400 الف برميل/يوميا إضافية خلال جانفي المقبل وفقا لاتفاق التعاون التي وقعته المجموعة.
وفي تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال الاجتماع الوزاري الثالث و العشرون لدول أوبك و خارج اوبك، قال عرقاب:”بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك و الاجتماع الوزاري الذي يضم الدول الموقعة على اتفاق التعاون.
حيث تمت دراسة كل التقارير المتعلقة بأوضاع سوق النفط العالمية و تقرير اللجنة التقنية لأوبك، اتضح لنا أن اساسيات السوق مرنة رغم ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا و اللجوء إلى استخدام الاحتياطات الاستراتيجية”.
وتابع وزير الطاقة:” و بذلك قررنا مواصلة إمداد السوق بكمية تقدر بـ 400 الف برميل يوميا و ذلك لشهر يناير 2022″.
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