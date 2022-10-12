عرقاب يشارك في المنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي”

يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بموسكو، في أعمال المنتدى الدولي الخامس “أسبوع الطاقة الروسي”.

وسيلتقي السيد عرقاب, بالمناسبة, بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك, ووزير البترول والثروة المعدنية السوري بسام طعمه. وممثلين عن كبرى شركات النفط والغاز, حسب ذات المصدر.

كما يشكل هذا المنتدى الدولي حدثا رفيع المستوى, يتم تنظيمه منذ 2017 للمسؤولين عن الطاقة في العالم. بحيث يجمع الوزراء وقادة شركات الطاقة الكبرى وكبار الخبراء وصناع القرار لمناقشة ديناميكية الطاقة العالمية. وكذلك لتسهيل الحوار حول القضايا التي تؤثر على تحديات الطاقة, يضيف البيان.