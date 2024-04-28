عرقاب يشارك في مؤتمر المناخ لمجموعة السبع بإيطاليا

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في فعاليات المؤتمر الوزاري حول المناخ والطاقة والبيئة لمجموعة السبع، والمقرر انعقادها في الفترة من 28 إلى 30 أفريل 2024، بمدينة تورينو الإيطالية.

وحسب بيان للوزارة، سيشهد هذا الحدث مشاركة وزراء الطاقة والمناخ والبيئة لمجموعة السبع، التي تضم كل من، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن ممثل للاتحاد الأوروبي ودول أخرى مدعوة.

بالإضافة الى العديد من المسؤولين وخبراء ورؤساء تنفيذيين لمختلف الشركات الطاقوية العالمية والأوروبية خاصة.

وتندرج أعمال هذا المؤتمر الوزاري في إطار استمرارية أعمال مجموعة السبع في هذه المجالات، على غرار اجتماعها الأخير العام الماضي في سابورو بشمال اليابان وتحت رئاستها، لدعم الروابط الاستراتيجية بين الخيارات الطاقوية والسياسات المناخية والبيئية لمواجهة مختلف التحديات العالمية.

وسوف يركز المؤتمر على تعزيز الترابط والتكامل بين الإجراءات التي يتم اتخاذها جماعيًا للتصدي لأزمات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، وكذلك تحديد نظام طاقة آمن ومستدام وميسور التكلفة، لتحقيق الازدهار العام وللجميع.

كما سيتم، خلال هذا المؤتمر، مناقشة طرق إمدادات جديدة للطاقة، وتطوير الطاقة المتجددة على نطاق واسع. والدور الذي يمكن أن تؤديه دول البحر الأبيض المتوسط عامة وإيطاليا خاصة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإزالة الكربون، والنمو في الجنوب العالمي.