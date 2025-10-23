عرقاب يشدد على أهمية استقرار وأمن أسواق الغاز الطبيعي

شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، في افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، برئاسة وزير النفط والغاز لدولة ليبيا، رئيس الدورة الحالية للمنتدى، خليفة رجب عبد الصادق، وبحضور وزراء الدول الأعضاء وسعادة الأمين العام للمنتدى.

وعبر وزير الدولة عن عميق التقدير والامتنان لدولة قطر الشقيقة على كرم الضيافة وحسن التنظيم. مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة العامة للمنتدى في سبيل ترقية الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء. وتعزيز مكانة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي.

وأكد وزير الدولة أن اجتماع الدوحة ينعقد في ظرف حساس يمر به قطاع الطاقة العالمي. مشيرا إلى أن منتدى الدول المصدرة للغاز أصبح الصوت الجماعي الموثوق المدافع عن مكانة الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وآمن ووفير. ويلعب دورا محوريا في ضمان أمن الطاقة ودعم التنمية المستدامة.

وشدد محمد عرقاب على أهمية استقرار وأمن أسواق الغاز الطبيعي. معتبرا أن الأسواق المتوقعة والمتوازنة والشفافة تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات كافية في البنى التحتية والإمدادات، إضافة إلى حوار بناء ومستدام بين جميع الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، دعا وزير الدولة إلى تعزيز التعاون والتنسيق داخل المنتدى لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المتجددة. وإلى الدفاع المشترك عن مصالح الدول الأعضاء في ظل التحولات العميقة التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية.

كما أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، على ضرورة أن تظل الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ قائمة على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة. مع احترام الحقوق السيادية لكل دولة في اختيار مسارها الوطني لتحقيق انتقال طاقوي عادل ومتوازن. مشيرا إلى الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر منخفض الانبعاثات الكربونية وعنصر أساسي في إنجاح التحول الطاقوي العالمي.

في حين، نوه وزير الدولة بالدور الرائد الذي يضطلع به معهد بحوث الغاز (G.R.I) التابع للمنتدى. والذي تتشرف الجزائر باحتضان مقره. باعتباره منصة علمية وبحثية لتطوير المعرفة التقنية والابتكار في مجال صناعة الغاز الطبيعي.

الجزائر ستواصل دعمها لمعهد بحوث الغاز (G.R.I)

وأكد وزير الدولة، أن الجزائر ستواصل دعمها لهذا المعهد ليصبح مرجعا رئيسيا في البحوث التطبيقية. الرامية إلى تحسين كفاءة الإنتاج والنقل والاستهلاك والحدّ من الانبعاثات.

كما جدد محمد عرقاب التزام الجزائر الثابت بقيم الشراكة والحوار والتضامن التي تشكل ركائز منتدى الدول المصدرة للغاز. مؤكدا استعدادها الدائم للمساهمة الفعالة في دعم مسيرة المنتدى وتعزيز دوره كمنظمة موثوقة وفاعلة تدافع عن مصالح أعضائها في المحافل الإقليمية والدولية.

واختتم محمد عرقاب كلمته بالتأكيد على قناعة الجزائر بأن الغاز الطبيعي ليس طاقة انتقالية فحسب. بل طاقة المستقبل، التي تساهم في تحقيق الأمن الطاقوي العالمي والتنمية المستدامة وتحسين رفاه الشعوب.

