عرقاب يشدد على ضرورة تعزيز الحوار بين منتجي الغاز والدول المستهلكة

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بمقر دائرته الوزارية، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، محمد حمال، مرفوقا بوفد من المنتدى وكذا مدير معهد لأبحاث الغاز بالجزائر والتابع للمنتدى، وبحضور إطارات من قطاع الطاقة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة عمل الأمين العام للمنتدى الى الجزائر والتوقيع على اتفاقية لاحتضان مقر معهد الأبحاث التابع للمنتدى بالجزائر العاصمة.

تطرق الجانبان الى أوضاع سوق الغاز العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير، المتوسط والبعيد، كما تناول الجانبان التحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المُزمع انعقادها بالجزائر خلال سنة 2023.

كما ناقش الطرفان الأهداف الإستراتيجية للمنتدى والآليات الواجب وضعها لضمان إمكانية قيام الدول الأعضاء بتخطيط وإدارة موارد الغاز بطريقة مستقلة.

وبهذه المناسبة، تم تقديم عرض حول تطور السوق الغازية العالمية، من طرف الوفد المرافق للأمين العام للمنتدى.

أكد وزير الطاقة والمناجم، في هذا الصدد، على أهمية جعل منتدى الدول المصدرة للغاز مصدرًا حقيقيًا للمقترحات والخبرة والمشورة في مجال الصناعة الغازية.

كما أصر على ضرورة تعزيز الحوار بين منتجي الغاز والدول المستهلكة من أجل ضمان استقرار وشفافية سوق الغاز لجميع أصحاب المصلحة في سلسلة الغاز.

من جهة أخرى، رحب الوزير بإبرام اتفاقية احتضان مقر معهد أبحث الغاز للمنتدى بالجزائر.

وتجدر الإشارة، الى أن الدول الأعضاء قررت خلال الاجتماع ال 19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في أكتوبر 2017 بموسكو، باقتراح من الجزائر، إنشاء معهد بحث حول الغاز لدول المنتدى بالجزائر.