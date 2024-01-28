عرقاب يشدد على ضرورة تعميم كواشف غاز أحادي الكربون

شدد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، من ولاية غرداية، على ضرورة العمل على تعميم كواشف غاز احادي الكربون، وكذا الاستمرار في العمل الوقائي من مخاطر الاستعمال السيء للغاز بكل انواعه.

وأكد عرقاب خلال زيرة العمل والتفقد التي شرع فيها صبيحة اليوم بولاية غرداية، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر. من الأخطار الناجمة عن ثاني أكسيد الكربون وتسربات الغاز والتقيد بتعليمات السلامة المقدمة من طرف اعوان سونلغاز في هذا المجال.

وخلال هذه الزيارة، التي زار من خلالها الوزير والوفد المرافق له قصر تافيلالت، منطقة بونورة، ببلدية بني يزغن. قام عرقاب بوضع حيز الخدمة لمشروع الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 90 مسكن.

وبالمناسبة أكد الوزير على ان هذه المشاريع من ثمار مجهودات الدولة، من خلال سونلغاز، للتكفل باحتياجات المواطنين، والتي تندرج في إطار التكفل التدريجي بها خاصة بالمناطق النائية.

كما قدم ايضا عدة توصيات مفادها الحرص على دراسة كافة الانشغالات المطروحة في هذا الشأن والعمل على التكفل التدريجي بها.

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