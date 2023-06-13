عرقاب يشدّد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بقورصو

عاين وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية قورصو ولاية بومرداس. أين أكد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز هذه المنشأة التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 80 ألف متر مكعب يوميا.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرت هذه الزيارة التفقدية مساء أمس الإثنين بحضور والي ولاية بومرداس، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة AEC فرع مجمع سوناطراك، المشرف على مشاريع تحلية مياه البحر. والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء GCB “فرع مجمع سوناطراك المكلف بأشغال الإنجاز”.

ولدى معاينته لمدى تقدم أشغال هذا المشروع، والوقوف على وتيرة استلام وتركيب المعدات والتجهيزات الخاصة بالمحطة. إستمع الوزير لعرض من طرف القائمين على هذا المشروع الحيوي للمنطقة الشرقية للعاصمة ولولاية بومرداس. لاسيما ما يخص عملية تركيب وتشغيل التجهيزات.

كما شدّد عرقاب على ضرورة الإسراع في هذه العملية وتسريع وتيرة الإنجاز في الآجال المحددة والمتفق عليها، بعد تسجيل بعض التأخر. كما أكد على توفير كل الشروط اللازمة لوضعها حيز الخدمة.

للإشارة، تدخل هذه المحطة، والتي تتربع على مساحة إجمالية مقدرة بـ 6.25 هكتار في إطار المخطط الاستعجالي. حيث تم وضع حيز الخدمة كل من محطة الباخرة المحطمة (10 آلاف متر مكعب/يوميا)، والمرسى (60 ألف متر مكعب) بولاية الجزائر العاصمة. على أن تكون محطة قورصو جاهزة قريبا لتعزيز الإنتاج بـ 80 ألف متر مكعب إضافية.

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