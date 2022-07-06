عرقاب يشرف على إطلاق مشروع انجاز مركب إنتاج ميثيل بوتيل الإيثر بأرزيو

قام وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الاربعاء، على مستوى المنطقة الصناعية لأرزيو بولاية وهران، رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بإعطاء اشارة إطلاق مشروع انجاز مركب إنتاج ميثيل بوتيل الإيثر «MTBE».

والتي تستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص على مستوى المصافي، حسب ما جاء في بيان وزارة الطاقة.

وتلقى الوزير عرقاب عرضا مفصلا عن هذا المشروع، المتربع على مساحة 11،4 هكتار، لانتاج عند انجازه 200000 طن سنويا.

وكما يعتبر هذا المشروع، المسطر في إطار برنامج تطوير الصناعة البتروكيماوية لسوناطراك، مشروعا هيكليا، إذ سيمكن من تلبية إحتياجات مصافي المجمع من هذه المادة، والاستغناء عن استيرادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير.