عرقاب يشرف على الاجتماع الإقليمي الأول مع جمعيات حماية المستهلك

سيشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على افتتاح اعمال الاجتماع الإقليمي الأول مع جمعيات حماية المستهلك ومديري الطاقة والمناجم لولايات الوسط.

وحسب بيان للوزارة، ينعقد هذا الاجتماع، الذي تنظمه لجنة ضبط الكهرباء والغاز “CREG”، يوم الإثنين المقبل، بالمدرسة العليا للفنادق والتموين بالجزائر العاصمة “إشرا” الواقعة بعين البنيان، على الساعة 8:30 صباحا.

وأشار البيان، إلى أن هذا اللقاء يعتبر فرصة للتعاون بين لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومديريات الطاقة والمناجم وكذا جمعيات حماية المستهلك من خلال وضع إجراءات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك مع المنظم من أجل تحسين جودة الخدمة العمومية.

وذكر البيان، بانعقاد 3 اجتماعات إقليمية أخرى للمناطق، بالشرق “قسنطينة” والغرب “وهران”، والجنوب “ولاية الوادي” ، على التوالي في 27 أكتوبر ، 3 و 10 نوفمبر 2021.

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