عرقاب يشرف على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر الوزارة على حفل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحسب بيان للوزارة، فإن الحفل أقيم على شرف إطارات وموظفي القطاع. وحضره كلٌّ من كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة. إلى جانب الرؤساء المدراء العامين لمجمعات سوناطراك، سونلغاز، وسونارام، ورؤساء الوكالات والهيئات التابعة للقطاع.

وبالمناسبة، هنّأ الوزير كافة العاملات والعمال في القطاع، متمنيًا لهم “عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والعافية. سائلاً المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى وطننا العزيز بالرخاء والازدهار”.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين لضمان استمرارية المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. مشدّداً على أن نجاح القطاع يعتمد على تفاني وكفاءة إطاراته وعماله في مختلف المواقع.

من جانبهم، أعرب كلٌّ من كاتبي الدولة لدى وزير الطاقة المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة، إلى جانب الرؤساء المدراء العامين لمجمعات سوناطراك، سونلغاز وسونارام، وكذلك رئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ورؤساء الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، عن تهانيهم بهذه المناسبة المباركة.

كما أكدوا التزامهم بمواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع. والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة ودعم مسار التنمية المستدامة.