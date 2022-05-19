عرقاب يشرف على مراسم توقيع عقد بين سوناطراك والمجمع الصيني CNTIC/LPEC

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على عقد لإنجاز مركب لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر MTBE ، المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص، الوقود الذي عمم استعماله في بلادنا منذ سنة 2020، بحضور كل من السادة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والمدير العام للبنك الوطني الجزائري.

وحسب بيان وزارة الطاقة، فقد أكد وزير الطاقة والمناجم على أن هذا المشروع، الممول من طرف البنك الوطني الجزائري في حدود 70 %، يندرج في إطار تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر بصفة عامة والمحروقات بصفة خاصة محورا أساسيا في مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي اقرته الحكومة الجزائرية بداية سنة 2020.

كما أشار الوزير الى أن تطوير الصناعة البتروكيماوية من أهم المحاور المعتمدة لتحقيق هذا الهدف.

وذكر الوزير بأن من بين الأهداف التي نسعى الى تحقيقها على المدى المتوسط هو تحويل أكثر من 50% من الإنتاج الاولي مقابل 32% حاليا، وخلق 4000 فرصة عمل إضافية مباشرة وتصدير 5مليارات دولار مقابل 1.2 مليار دولار حاليا وزيادة +500% من القيمة المضافة الحالية.

كما أكد على ان المشروع سيساهم في تثمين المنتج بمركب CP1Z من خلال استخدامه كمواد وسيطة لإنتاج MTBE، تطوير المهارات الجزائرية في هذا المجال وخلق مناصب شغل وكذا تشجيع المناولة الوطنية. وأخيرا أكد الوزير على دعمه الكامل لإنجاز هذا المشروع ضمن الإطار الزمني الذي حدد له، أي سنة 2025.

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قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن السلطات أخذت على عاتقها منح دعم جزئي لفواتير الكهرباء لأصحاب الاستهلاك المنخفض والمتوسط لفائدة 23 ولاية في الجنوب.

وكشف الوزير، في إجابته على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التخفيض في فواتير الكهرباء، قد بلغ 65 بالمائة للأسر والأنشطة الفلاحية.كما بلغ الدعم، 25 بالمائة للأنشطة الاقتصادية.

وأضاف عرقاب، أن دعم الدولة في هذه الولايات قد بلغ سنة 2020، 18.9 مليار دج. مشيرا إلى أن الجزائر شهدت مؤخرا استهلاكا كبيرا للكهرباء خاصة في الجنوب.

وتابع الوزير، أنه قد تم ربط أكثر من 7 آلاف مسكن في تقرت بالغاز الطبيعي مؤخرا. حيث بلغت نسبة تغطية الولاية بالغاز الطبيعي 84 بالمائة حاليا. مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إنجاز محطة للوقود في مطار تقرت.

هذا وأشار الوزير، إلى أن فواتير الكهرباء لا تعكس الجهود المبذولة لتوفير الكهرباء. حيث كشفت الدراسات أن أسعار الطاقة في الجزائر في متناول الأسر. مؤكدا أن السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة لتوفير الطاقة للمواطنين.

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