عرقاب يشّدد على أهمية  تجسيد مشروع خط أنابيب الغاز الجزائري-النيجيري

اجتمع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، مع كل من وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة لدولة النيجر مهامان صاني محامادو.

بالإضافة الى وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري تيميبري سيلفا، مع حضور سفير الجزائر بدولة النيجر والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة.

وجاءت هذا الإجتماع على هامش زيارة العمل التي قادته الى النيجر اليوم الأربعاء.

وتطرق الاطراف الى علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر، النيجر ونيجيريا في مجال الطاقة والمناجم.

والتي وصفت بأنها جيدة جدا، وآفاق تعزيزها، لاسيما ما يتعلق بمشروع تجسيد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP).

وأكد وزير الطاقة والمناجم، خلال هذا اللقاء الهام، على أن الجزائر تولي اهتماما خاصا لتجسيد هذا المشروع المهم.

والذي سيعطي دفعا جديدا للعلاقات بين البلدان الثلاث في مجال التعاون التقني وتعزيز القدرات.

وأوضح الوزير عرقاب ، الى أن هذا المشروع يتعلق بإنجاز خط أنابيب للغاز يزيد طوله عن 4000 كيلومتر من نيجيريا للوصول إلى الجزائر مُرورا بالنيجر.

ويهدف إلى نقل عدة مليارات متر مكعب من الغاز وذلك باستخدام شبكة أنابيب الغاز الجزائرية.

كما أشار على أن هذا المشروع سيستفيد من الفرص التي تتيحها الجزائر من حيث البنية التحتية الحالية (شبكة النقل ومجمعات الغاز الطبيعي المسال والمنشآت البتروكيماوية).

وكذا الموقع الجغرافي القريب من أسواق الغاز، كما أضاف نفس المتحدث، أنه المشروع سيمكن الدول الثلاث (الجزائر – النيجر – نيجيريا) من ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، على وجه الخصوص، للمناطق التي يعبرها خط أنابيب الغاز والذي سيحقق التنمية والأمن في المنطقة.

هذا واتفقت الأطراف الثلاثة على وضع خارطة طريق عمل للمشروع، كما وقد استنتج من هذا الاجتماع الرؤية المشتركة حول أهمية هذا المشروع ونطاقه الدولي، ولا سيما فيما يخص تأمين إمدادات أسواق الغاز.

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تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب،عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع نظيره وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري، تيميبري سيلفا. حيث ناقش الوزيران بهذه المناسبة مشروع خط أنابيب الغاز الجزائر – النيجر – نيجيريا.

وحسب بيان للوزارة، حضر هذا اللقاء، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

كما بحث الوزيران خلال هذا الاجتماع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. خصوصا في مجالات الطاقة التي وصفت بأنها جيدة جدا وتناولا آفاق تعزيزها.

اجتماع عمل ومتابعة للدفع بعملية الربط الطاقوي للمشاريع الاستثمارية

هذا وعقد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الأحد، إجتماعا تنسيقيا لتحديد آليات التكفل العاجل بانشغالات الصناعيين والمستثمرين فيما يخص جانب الربط بالكهرباء والغاز.

وحضر اللقاء، كل من وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، ووزير الصناعة، أحمد زغدار. والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز واطارات من وزارتي الطاقة والمناجم والصناعة ومجمع سونلغاز.

كما جاء هذا الاجتماع المشترك التنسيقي لمواصلة الجهود الرامية لاحصاء بدقة ودراسة جميع الحالات العالقة والغير موصولة بالطاقة من مناطق صناعية. مستثمرين وكذا مناطق النشاطات.

وهذا تطبيقا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية الى خلق حركية وديناميكية اقتصادية جديدة.

كما أكد عرقاب خلال الاجتماع على الاستعداد التام لمجمع سونلغاز لمواصلة وتشجيع الربط الصناعي بالكهرباء والغاز. مما سيساهم بلا شك بدفع عجلة التنمية الصناعية للبلاد وخلق مناصب جديدة للشغل.