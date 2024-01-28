عرقاب يضع حيز الخدمة لمحول كهربائي 30/60 كيلوفولط بغرداية

إستهل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، زيارته إلى ولاية غرداية بوضع حيز الخدمة لمحول كهربائي 30/60 كيلوفولط

وكان الوزير عرقاب مرفوقا بوالي ولاية غرداية، حيث أشرف على مستوى بلدية متليلي، على وضع حيز الخدمة لمشروع محول كهربائي 30/60 كيلوفولط. واستمع الوزير والوفد المرافق له لعرض مفصل حول المشروع. الذي يتربع على مساحة 2،25 هكتار، ويحتوي على أحدث التجهيزات التي تسهل التحكم والتعرف على مختلف الأعطال.

كما سيموّن هذا المشروع الحيوي مختلف مناطق متليلي، و يساهم في تحسين مستوى التيار الكهربائي. إضافة إلى تسهيل ربط المزيد من التجمعات السكنية والمحيطات الفلاحية والصناعية بالكهرباء. كما يساهم في تحسين جودة الخدمة على مستوى ولاية غرداية بأكملها.